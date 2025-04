Abruzzo la Cgil celebra il Primo Maggio tra lavoro diritti e referendum | eventi in tutta la regione

Cgil Abruzzo si prepara a celebrare il Primo Maggio con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale. Tra dibattiti, cortei, concerti, premiazioni e momenti di riflessione, il lavoro sarà il protagonista assoluto, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno.A Chieti, alla Villa Comunale, dalle ore 10:00 si terrà un incontro con la cittadinanza, promosso dal sindacato e dal coordinamento referendario. Al centro dell’appuntamento il tema “Verso il referendum dell’8 e 9 giugno – Uniti per un lavoro più sicuro e dignitoso. 5 sì per rilanciare il Paese”, con momenti di intrattenimento tra musica live, dj set e la partecipazione dell’artista ‘Nduccio.Giulianova ospiterà l’iniziativa “Uniti per un lavoro Sicuro”, con raduno alle 9:30 in via Matteotti e corteo fino a piazza della Libertà, dove si terrà il comizio conclusivo del segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri. 🔗 Laprimapagina.it - Abruzzo, la Cgil celebra il Primo Maggio tra lavoro, diritti e referendum: eventi in tutta la regione Lasi prepara are ilcon una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale. Tra dibattiti, cortei, concerti, premiazioni e momenti di riflessione, ilsarà il protagonista assoluto, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, deidelle lavoratrici e dei lavoratori, e aidel prossimo 8 e 9 giugno.A Chieti, alla Villa Comunale, dalle ore 10:00 si terrà un incontro con la cittadinanza, promosso dal sindacato e dal coordinamento referendario. Al centro dell’appuntamento il tema “Verso ildell’8 e 9 giugno – Uniti per unpiù sicuro e dignitoso. 5 sì per rilanciare il Paese”, con momenti di intrattenimento tra musica live, dj set e la partecipazione dell’artista ‘Nduccio.Giulianova ospiterà l’iniziativa “Uniti per unSicuro”, con raduno alle 9:30 in via Matteotti e corteo fino a piazza della Libertà, dove si terrà il comizio conclusivo del segretario generale dellaMolise, Carmine Ranieri. 🔗 Laprimapagina.it

