Marcell Jacobs a Belve il ritrovato rapporto con il padre assente | Disegnavo solo mia madre

Belve. I suoi fan non vedevano l’ora e ad attenderli in studio c’è un ospite decisamente rilevante. Si tratta di Marcell Jacobs, come già annunciato da un po’.Nel corso della sua intervista non sono mancati i temi caldi, partendo dallo spinoso caso delle intercettazioni subite. Come al solito, però, la giornalista ha scavato a fondo nel suo privato, arrivando a toccare il tema di suo padre, scomparso e riapparso nella sua vita.Marcel Jacobs, il padre supereroeNon è mai facile aprirsi dinanzi alle telecamere, parlando di un tema così delicato che ha comportato sofferenze enormi per anni della propria vita. Nel caso di Marcell Jacobs si tratta di suo padre, che ha visto per la prima volta quando aveva 12 anni.Oggi il campione olimpico è molto sereno ed equilibrato, il che gli dà la forza di rispondere alle domande con grande sincerità. 🔗 Dilei.it - Marcell Jacobs a Belve, il ritrovato rapporto con il padre assente: “Disegnavo solo mia madre” Finalmente Francesca Fagnani ha fatto ritorno con la nuova edizione di. I suoi fan non vedevano l’ora e ad attenderli in studio c’è un ospite decisamente rilevante. Si tratta di, come già annunciato da un po’.Nel corso della sua intervista non sono mancati i temi caldi, partendo dallo spinoso caso delle intercettazioni subite. Come al solito, però, la giornalista ha scavato a fondo nel suo privato, arrivando a toccare il tema di suo, scomparso e riapparso nella sua vita.Marcel, ilsupereroeNon è mai facile aprirsi dinanzi alle telecamere, parlando di un tema così delicato che ha comportato sofferenze enormi per anni della propria vita. Nel caso disi tratta di suo, che ha visto per la prima volta quando aveva 12 anni.Oggi il campione olimpico è molto sereno ed equilibrato, il che gli dà la forza di rispondere alle domande con grande sincerità. 🔗 Dilei.it

