Napoli condannato a 18 anni e 8 mesi il 17enne killer di Santo Romano 19enne ucciso dopo lite per un piede pestato la madre della vittima | Uno schifo

Il Tribunale dei minori di Napoli ha condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere il 17enne killer di Santo Romano, il calciatore di 19 anni ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2024 a seguito di una lite

Ucciso per una "scarpa sporcata" a Napoli. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - AGI - Diciotto anni e otto mesi. È questa la sentenza di condanna in primo grado per un ragazzo di 17 anni del quartiere napoletano di Barra accusato dell'omicidio di Santo Romano, 19 anni, giovane speranza del calcio ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il primo e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio per una sneaker di Gucci sporcata. Il processo con rito abbreviato nel tribunale per i Minorenni di Napoli. 🔗agi.it

Napoli, omicidio Santo Romano: 17enne condannato 18 anni 8 mesi - La sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici, che hanno urlato a gran voce: "Fate schifo". Il processo si è svolto con il rito abbreviato 🔗tgcom24.mediaset.it

