Borderlands 4 Gearbox anticipa la data di uscita ed annuncia data ed ora dello State of Play dedicato

Borderlands 4 si accorcia: Gearbox ha annunciato ufficialmente che il lancio del nuovo capitolo è stato anticipato al 12 settembre 2025. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della celebre saga looter shooter, segnalando che lo sviluppo del gioco sta procedendo più velocemente del previsto. Ma non è tutto: Gearbox e PlayStation hanno anche confermato un evento State of Play interamente dedicato al gioco, previsto per il 30 aprile alle ore 23:00 italiane.Come leggiamo sul PlayStation Blog, durante questa presentazione esclusiva, visibile in diretta sui canali Twitch e YouTube di PlayStation, i fan potranno assistere a oltre 20 minuti di gamePlay commentato dagli sviluppatori, con la partecipazione del Senior Project Producer Anthony Nicholson. Verranno mostrati in anteprima nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco, missioni, armi devastanti, abilità inedite e il ritorno di personaggi iconici. 🔗 Game-experience.it - Borderlands 4, Gearbox anticipa la data di uscita ed annuncia data ed ora dello State of Play dedicato L’attesa per4 si accorcia:hato ufficialmente che il lancio del nuovo capitolo è statoto al 12 settembre 2025. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della celebre saga looter shooter, segnalando che lo sviluppo del gioco sta procedendo più velocemente del previsto. Ma non è tutto:Station hanno anche confermato un eventoofinteramenteal gioco, previsto per il 30 aprile alle ore 23:00 italiane.Come leggiamo sulStation Blog, durante questa presentazione esclusiva, visibile in diretta sui canali Twitch e YouTube diStation, i fan potranno assistere a oltre 20 minuti di gamecommentato dagli sviluppatori, con la partecipazione del Senior Project Producer Anthony Nicholson. Verranno mostrati in anteprima nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco, missioni, armi devastanti, abilità inedite e il ritorno di personaggi iconici. 🔗 Game-experience.it

Cosa riportano altre fonti

GRANDE FRATELLO: LO STRINGATO COMUNICATO DI CANALE 5 ANTICIPA LA RIVOLUZIONE? - Si è chiuso dopo oltre 6 mesi il Grande Fratello. La finale meno di vista di sempre e le stringate parole del direttore di Canale 5, rispetto al solito, fanno presagire una rivoluzione da settembre? Dopo 197 giorni, ieri sera su Canale 5, si è concluso “Grande Fratello”: leader della serata sul pubblico attivo con una share del 23.71% (22% individui) e 2.690.000 spettatori. Il reality – che ha visto trionfare Jessica Morlacchi – ha segnato un picco del 47. 🔗bubinoblog

“Il nome del vincitore”. Grande Fratello, scoppia il caso sui social: il video che anticipa tutto - Grande Fratello, chi gioirà nella finalissima? Ormai da giorni si fa un gran parlare del possibile vincitore, o meglio vincitrice. Qualcuno ha dato come trionfatrice Zeudi Di Palma, ma in realtà i sondaggi dicono altro. Secondo quelli più recenti la grande favorita è Helena Prestes, con il 59% delle preferenze. Poi c’è Lorenzo Spolverato con il 27%, seguono, molto staccate, Mariavittoria e Chiara entrambe ferme al 4%. 🔗caffeinamagazine.it

Anticipa 5 mila euro a un’azienda per rifare il bagno, ma i lavori non partono. Poi la telefonata: «Signora lei è morta». La truffa a una 66enne - È una situazione tanto assurda quanto drammatica quella in cui si è trova una donna di 66 anni, residente ad Auronzo di Cadore, ritrovandosi vittima di una truffa orchestrata da una ditta torinese specializzata nella ristrutturazione di bagni. Nel settembre del 2023, la signora aveva commissionato i lavori per il rifacimento del bagno, in particolare per l’installazione di una doccia al posto della vasca, sfruttando il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Borderlands 4 arriva prima del previsto: data d'uscita anticipata al 12 settembre; Borderlands 4, la data di uscita è stata anticipata (chissà perché...); State of Play domani 30 aprile su Borderlands 4, che anticipa la data d’uscita; Borderlands 4 esce prima e lo vedremo all'imminente State of Play. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Borderlands 4, la data di uscita è stata anticipata (chissà perché...) - Borderlands 4 anticipato: Randy Pitchford annuncia l'uscita al 12 settembre. Il motivo ufficiale è per i meriti del team, ma forse c'è dell'altro. 🔗msn.com

Borderlands 4, Gearbox anticipa la data di uscita ed annuncia data ed ora dello State of Play dedicato - L’attesa per Borderlands 4 si accorcia: Gearbox ha annunciato ufficialmente che il lancio del nuovo capitolo è stato anticipato al 12 settembre 2025. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della c ... 🔗msn.com

Borderlands 4 arriva prima del previsto: data d'uscita anticipata al 12 settembre - (Randy Pitchford jumpscare) Borderlands 4 is moving its release date up to September 12th (though he deleted this video/post because it went up too early apparently) pic.twitter.com/ILuijVDcaL — ... 🔗it.ign.com