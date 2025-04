Tutti in sella per la pedalata di ' Bicincittà' della Uisp

della Bicincittà.Bicincittà è organizzata da Uisp La Spezia e Val di Magra con patrocinio del Comune della Spezia e l’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo civico dall’assessore allo sport Alberto Giarelli, da Alessandro Sturlese, presidente Uisp La Spezia e Val di Magra aps e Andrea Dreini, responsabile grandi iniziative.'Bicincittà' è una manifestazione dedicata agli amanti della bicicletta e a Tutti coloro che vogliono passare un paio d'ore insieme alla riconquista degli spazi urbani. Pedalare insieme per socializzare, per riscoprire con lentezza le nostre città, i nostri spazi, pedalare Tutti insieme, in città diverse lontanissime tra loro ma uniti perché è questo che lo Sport riesce a fare. 🔗 Lanazione.it - Tutti in sella per la pedalata di 'Bicincittà' della Uisp La Spezia, 29 aprile 2025 - Domenica 11 maggio alla Spezia ed in altre 44 città e borghi italiani si svolgerà l'edizione 2025è organizzata daLa Spezia e Val di Magra con patrocinio del ComuneSpezia e l’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo civico dall’assessore allo sport Alberto Giarelli, da Alessandro Sturlese, presidenteLa Spezia e Val di Magra aps e Andrea Dreini, responsabile grandi iniziative.'' è una manifestazione dedicata agli amantibicicletta e acoloro che vogliono passare un paio d'ore insieme alla riconquista degli spazi urbani. Pedalare insieme per socializzare, per riscoprire con lentezza le nostre città, i nostri spazi, pedalareinsieme, in città diverse lontanissime tra loro ma uniti perché è questo che lo Sport riesce a fare. 🔗 Lanazione.it

