L’Aquila Consulta giovanile regionale la denuncia degli studenti universitari | Esclusi dal confronto

degli studenti delle università abruzzesi e la Commissione Quinta del Consiglio regionale. I rappresentanti degli studenti di UNITE (Università degli Studi di Teramo) e UDA (Università Gabriele d'Annunzio) denunciano pubblicamente la mancata audizione in merito alla proposta di legge sull'istituzione della Consulta dei Giovani d'Abruzzo.Beatrice Anna Iachini e Federico Proterra, presidente e vicepresidente del Consiglio degli studenti di UNITE, insieme a Francesco Colangelo e Davide Del Grosso, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio degli studenti dell'UDA, si dicono "esterrefatti" per l'Esclusione avvenuta in Commissione. I rappresentanti riferiscono di essere stati convocati regolarmente per un'audizione da svolgersi in modalità online, salvo poi ricevere un diniego inaspettato durante la seduta, nonostante il link di partecipazione fosse già stato inviato.

