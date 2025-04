Rapina in Valle Caudina | revocati gli arresti domiciliari a un giovane di Moiano

revocati gli arresti domiciliari a D.P., giovane di Moiano, imputato per plurimi episodi di Rapina aggravata e tentata Rapina commessi tra Airola e Montesarchio. I fatti risalgono al marzo 2024, quando l’uomo era stato sottoposto alla misura restrittiva a seguito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine.L’avvocato Giovanna Coppola ha presentato istanza di revoca al Tribunale di Benevento in composizione collegiale, presieduto dalla dott.ssa Fallarino. L’istanza è stata accolta e, dopo un anno agli arresti domiciliari, la misura cautelare è stata alleggerita: per D.P. resta solo l’obbligo di firma.L'articolo Rapina in Valle Caudina: revocati gli arresti domiciliari a un giovane di Moiano proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Rapina in Valle Caudina: revocati gli arresti domiciliari a un giovane di Moiano Tempo di lettura: < 1 minutoglia D.P.,di, imputato per plurimi episodi diaggravata e tentatacommessi tra Airola e Montesarchio. I fatti risalgono al marzo 2024, quando l’uomo era stato sottoposto alla misura restrittiva a seguito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine.L’avvocato Giovanna Coppola ha presentato istanza di revoca al Tribunale di Benevento in composizione collegiale, presieduto dalla dott.ssa Fallarino. L’istanza è stata accolta e, dopo un anno agli, la misura cautelare è stata alleggerita: per D.P. resta solo l’obbligo di firma.L'articoloinglia undiproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

