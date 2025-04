Incidente del 25 aprile | a Lanciano l' ultimo saluto a Gabriele Mastrangelo

aprile, i funerali di Gabriele Mastrangelo, 81 anni, travolto e ucciso da un'auto dopo le celebrazioni per il 25 aprile a Lanciano.Alle 15, nella chiesa di San Pietro apostolo, nel quartiere Cappuccini, amici e conoscenti potranno dare l'ultimo saluto all'ex. 🔗 Chietitoday.it - Incidente del 25 aprile: a Lanciano l'ultimo saluto a Gabriele Mastrangelo Saranno celebrati domani, 30, i funerali di, 81 anni, travolto e ucciso da un'auto dopo le celebrazioni per il 25.Alle 15, nella chiesa di San Pietro apostolo, nel quartiere Cappuccini, amici e conoscenti potranno dare l'all'ex. 🔗 Chietitoday.it

25 Aprile, auto sulla folla a Lanciano: un morto, forse un malore la causa dell’incidente - Gravissimo incidente a Lanciano al termine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione: poco dopo le 10.30, nel centro della città, un’automobile ha investito alcune persone della folla che aveva appena partecipato al corteo organizzato dall’Anpi per commemorare il 25 Aprile in piazza Pace. L’incidente è avvenuto in via del Torrione, mentre i partecipanti si […] The post 25 Aprile, auto sulla folla a Lanciano: un morto, forse un malore la causa dell’incidente appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗secoloditalia.it

Lanciano, auto sul corteo per il 25 aprile. Un morto e diversi feriti, forse un malore - A causa di un probabile malore, un'auto guidata da un'80enne è finita sulla folla a Lanciano provocando un morto e diversi feriti durante la manifestazione del 25 aprile 🔗ilgiornale.it

Lanciano, incidente durante le celebrazioni del 25 aprile: muore un ex carabiniere - Momenti di panico e dolore a Lanciano, dove un grave incidente ha sconvolto la fine della commemorazione per la Festa della Liberazione ... 🔗laquilablog.it

Lanciano, uomo ucciso da auto su corteo per il 25 aprile: chi c'era alla guida - L'auto che imbocca la discesa verso il parcheggio, un gruppo di persone che non fa in tempo a schivarla, un uomo colpito in pieno, due donne a terra. È durata pochi confusi secondi ... 🔗ilmattino.it

Lanciano, auto sulla folla dopo le celebrazioni del 25 aprile: un morto e diversi feriti - È accaduto alla fine della manifestazione per la festa della Liberazione: un'auto ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione travolgendo ... 🔗fanpage.it