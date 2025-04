Tajani a Salvini su Cpi opinione sua Italia non deve uscire

Salvini è la sua opinione. La mia è differente ma non è che devo commentare tutto. Io non credo che dovremmo uscire dalla Cpi, l'Italia deve rimanere nella Cpi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le lodi dell'altro vicepremier, Matteo Salvini alla scelta dell'Ungheria di lasciare la Cpi.

Cosa riportano altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

