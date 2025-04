Cittadinanza attiva e il libro di un pellegrino alternativo a Incontri Somsi spring edition

Cittadinanza attiva ed il racconto di un pellegrino alternativo a Santiago sono i due eventi di inizio maggio per il ciclo di eventi primaverili Incontri Somsi spring edition. Si comincia venerdì 2 ,alle 20.30 nella Chiesa di S. Maria dei Battuti, con l'incontro dal titolo Diritti.

A Foggia c'è Ledo Prato con il suo nuovo libro 'Cultura è cittadinanza' - Giovedì 13 marzo alle 17 nella Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, Ledo Prato, esperto di politiche per i beni e le attività culturali e segretario generale dell’associazione ‘Mecenate 90’, presenterà il suo ultimo libro ‘Cultura è cittadinanza. Esperienze pratiche e futuri... 🔗foggiatoday.it

Volontariato e cittadinanza attiva: siglato in Provincia un protocollo - LECCE – Cultura del volontariato e cittadinanza attiva: l’Istituto di culture mediterranee, associazione in-house della Provincia di Lecce, e il CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento Ets hanno sottoscritto oggi a Palazzo Adorno un protocollo d’intesa. L’accordo, siglato dal presidente... 🔗lecceprima.it

#Prendi3, in scena l’iniziativa di cittadinanza attiva a sensibilizzazione ambientale - Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, alle ore 10:00, Piazza Cavour ha ospitato un’iniziativa di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale: #Prendi3. L’evento, promosso dai Giovani Democratici Centro Storico e dall’associazione N’Sea Yet, ha visto la partecipazione di volontari e cittadini impegnati nella raccolta di rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto per l’ambiente e del decoro urbano. 🔗anteprima24.it

