Palladino fa la conta sì a Kean e Colpani con la Roma | novità per Dodo

Roma contro l’Inter, una vittoria che fa felice sicuramente Conte ma anche un Ranieri che vede la Champions a due punti, dato lo 0-0 del Bologna a Udine. Passo falso anche della Lazio col Parma (2-2) mentre hanno esultato la Juventus, tutto facile col Monza, ed un Palladino che spera ancora di centrare il bersaglio grosso con la sua Fiorentina.Il 2-1 all’Empoli vale il -3 dal 4° posto, pur occupando attualmente l’8°, con il calendario che pone davanti agli occhi un 35 turno che può risultate ancor più cruciale del precedente: non solo Bologna-Juventus, ma anche un Roma-Fiorentina spartiacque per entrambe, perché chi perde ha un piede e mezzo fuori dalla lotta Champions. 🔗 Sololaroma.it - Palladino fa la conta, sì a Kean e Colpani con la Roma: novità per Dodo Una 34ª giornata di Serie A che, se possibile, ha mischiato ancora di più le carte di un mazzo Europa già estremamente difficile da decifrare. Il risultato di giornata è stato senz’altro quello dellacontro l’Inter, una vittoria che fa felice sicuramente Conte ma anche un Ranieri che vede la Champions a due punti, dato lo 0-0 del Bologna a Udine. Passo falso anche della Lazio col Parma (2-2) mentre hanno esultato la Juventus, tutto facile col Monza, ed unche spera ancora di centrare il bersaglio grosso con la sua Fiorentina.Il 2-1 all’Empoli vale il -3 dal 4° posto, pur occupando attualmente l’8°, con il calendario che pone davanti agli occhi un 35 turno che può risultate ancor più cruciale del precedente: non solo Bologna-Juventus, ma anche un-Fiorentina spartiacque per entrambe, perché chi perde ha un piede e mezzo fuori dalla lotta Champions. 🔗 Sololaroma.it

Juventus in lotta per la Champions League, ma Tudor non vuole distrazioni: «Si diverte chi fa calcoli, a noi non cambia niente. Questa cosa conta zero!» - di Redazione JuventusNews24Juventus in lotta per la Champions: cosa ha detto Tudor alla vigilia della sfida casalinga contro il Lecce In conferenza stampa alla vigilia di Juve Lecce, Igor Tudor ha parlato della corsa Champions. Le dichiarazioni del tecnico bianconero. SEI SQUADRE IN LOTTA PER LA CHAMPIONS – «Per me e i ragazzi non cambia niente, per chi fa calcoli si diverte. Domani alle 20.45 ho una guerra, si mette il casco e si fanno le cose giuste. 🔗juventusnews24.com

