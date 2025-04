Ponte 1 maggio le previsioni sul traffico in autostrada

Ponte del primo maggio. Sono milioni gli italiani che si metteranno in viaggio già dal 30 aprile per godere di qualche giorno di pausa, sfruttando la distanza tra la Festa dei lavoratori, che cade di giovedì nel 2025, e la domenica successiva, il 4 maggio. Molti hanno deciso di viaggiare in aereo o in treno ma il mezzo preferito è ancora l'auto. Per questo tra le ricerche più gettonate sul web c'è anche la keyword "traffico". Ecco cosa aspettarsi in autostrada e quali sono le giornate da bollino rosso previste. Viabilità Italia, che ha emesso il calendario con i bollini riguardanti il traffico, ha spiegato che le partenze cominceranno a intensificarsi già dal 30 aprile per proseguire poi per tutto l'arco della mattina del primo maggio.

