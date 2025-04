Calciomercato Roma come verrà gestita la situazione Saelemaekers-Abraham in estate? Arriva l’indiscrezione

Calciomercato Roma, come verrà gestita la questione Saelemaekers-Abraham in estate? Spunta una nuova indiscrezione Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la priorità del Calciomercato Roma sta intorno ad una situazione che riguarda lo scambio tra Tammy Abraham e Saelemaekers considerando ovviamente il rendimento di entrambi nelle loro rispettive piazze. Dall’altra parte però il Milan, seppur voglia comprare . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Roma, come verrà gestita la situazione Saelemaekers-Abraham in estate? Arriva l’indiscrezione la questionein? Spunta una nuova indiscrezione Secondo quanto riportato da.it, la priorità delsta intorno ad unache riguarda lo scambio tra Tammyconsiderando ovviamente il rendimento di entrambi nelle loro rispettive piazze. Dall’altra parte però il Milan, seppur voglia comprare . 🔗 Calcionews24.com

Calciomercato Milan, dialoghi in corso con la Roma sull’asse Abraham-Saelemaekers: le ultime - Calciomercato Milan, Tammy Abraham potrebbe essere confermato e rimanere in rossonero: dialoghi in corso con la Roma Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’attaccante inglese Tammy Abraham potrebbe essere riscattato in estate e diventare effettivamente un nuovo giocatore del Milan a partire dalla prossima stagione. Sono in corso i dialoghi con la […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Roma, Svilar da blindare: due big di Premier League sulle sue tracce - Con il campionato che è entrato ormai nel rettilineo finale, i pensieri cominciano inevitabilmente a correre verso quella che sarà la prossima sessione di calciomercato estiva. Prima di arrivarci la Roma dovrà chiudere al meglio la stagione e trovare anche il nuovo allenatore, per poi costruire una rosa in grado di competere ad alti livelli, senza ripetere gli errori dello scorso anno. Nonostante manchino ancora diverse settimane, le voci di possibili trattative si starebbero già rincorrendo e non riguarderebbero solamente operazioni in entrata. 🔗sololaroma.it

