I Metallica annunciano la ristampa rimasterizzata di Load in uscita il 13 giugno

Metallica annunciano la ristampa rimasterizzata di Load, sesto disco in studio della band, 5 volte Disco di Platino. L'album è stato rimasterizzato da Reuben Cohen alla Luen Mastering con la supervisione di Greg Fidelman.Preordinando il Box Deluxe si potranno ricevere in anteprima i brani "Until It Sleeps (Remastered)", "Until It Sleeps (Herman Melville Mix)," "F.O.B.D. ("Until It Sleeps" Rough Chorus Vocal Idea Mix)," e "Until It Sleeps (Live at Slim's, San Francisco, CA – 10 giugno 1996)". Effettuando il preordine delle versioni 2LP, CD e MC si riceveranno in anteprima I brani: "Until It Sleeps (Remastered)".I preordini della Expanded Edition 3CD e Box 6LP+15CD+4DVD consentiranno di ricevere l'anteprima dei brani "Until It Sleeps (Remastered)" e "F.O.B.D. ("Until It Sleeps" Rough horus Vocal Idea Mix)".

