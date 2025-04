Condannato a 18 anni e 8 mesi il 17enne che uccise Santo Romano per avergli sporcato le scarpe

17enne reo confesso accusato di aver ucciso a colpi di pistola, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024, Santo Romano, a San Sebastiano al Vesuvio per una scarpa sporca. La pena è stata stabilita in 18 anni e 8 mesi dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale per i Minorenni di Napoli. Il processo, dove il 17enne è unico imputato, si è celebrato con rito abbreviato, che prevede lo scontro di un terzo della pena, concludendosi con una pena leggermente più elevata rispetto a quella di 17 anni inizialmente richiesta dalla pubblica accusa rappresentata dal pm Ettore La Ragione. Il codice di procedura non prevede l’ergastolo per chi ha commesso un reato da minorenne.Parenti e amici indignati per il verdetto sentenza hanno urlato “Fate schifo”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Condannato a 18 anni e 8 mesi il 17enne che uccise Santo Romano per avergli sporcato le scarpe Una condanna, ma che indigna i parenti della vittima. Si è chiuso così il processo di primo grado alreo confesso accusato di aver ucciso a colpi di pistola, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024,, a San Sebastiano al Vesuvio per una scarpa sporca. La pena è stata stabilita in 18e 8dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale per i Minorenni di Napoli. Il processo, dove ilè unico imputato, si è celebrato con rito abbreviato, che prevede lo scontro di un terzo della pena, concludendosi con una pena leggermente più elevata rispetto a quella di 17inizialmente richiesta dalla pubblica accusa rappresentata dal pm Ettore La Ragione. Il codice di procedura non prevede l’ergastolo per chi ha commesso un reato da minorenne.Parenti e amici indignati per il verdetto sentenza hanno urlato “Fate schifo”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

