Zelensky ' la pace ma senza regalare territori a Putin'

Zelensky ha chiesto di non "regalare" alcun territorio al suo omologo russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra, mentre Washington sembra stia valutando la possibilità di riconoscere le regioni occupate da Mosca. "Vogliamo tutti che questa guerra finisca in modo giusto, senza regali a Putin, soprattutto terre", ha detto Zelensky in videoconferenza durante un vertice organizzato dalla Polonia.

L’Ue (senza Orbán) al fianco di Zelensky: «Pace solo con garanzie per l’Ucraina, da Trump nessun vero negoziato». La sfida di Meloni sul riarmo - Quelli che gli Usa stanno al momento conducendo tra Russia e Ucraina per tentare di porre fine al conflitto «non sono veri e propri negoziati». È la valutazione condivisa dai leader dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo, secondo quanto fanno trapelare fonti Ue. Nella prima parte del summit, i capi di Stato e di governo hanno discusso proprio del futuro dell’Ucraina, dopo essere stati aggiornati dallo stesso Volodymyr Zelensky (in collegamento video) sui negoziati e in particolare sui contenuti della telefonata avuta ieri con Donald Trump. 🔗open.online

Ucraina, trattative di pace senza l’Ue e Zelensky trema: “Una soluzione rapida sarà un affare sporco” - Donald Trump ha sentito il leader russo per dare inizio a negoziati immediati e soprattutto veloci, che permettano di porre fine al conflitto il prima possibile. Il Tycoon sottolinea l'impossibilità dell'Ucraina di accedere alla Nato e di recuperare i territori persi durante i tre anni di guerra, mettendo alle spalle un Paese che finora ha goduto del sostegno dell'Ue e dell'amministrazione Biden L'articolo Ucraina, trattative di pace senza l’Ue e Zelensky trema: “Una soluzione rapida sarà un affare sporco” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Trump, “bastonate e carezze”: pace senza Zelensky e critica ai leader europei - Nel suo discorso, Trump ribadisce l’importanza dell’intervento americano per la pace in Ucraina, criticando anche Zelensky e i leader europei Il presidente Trump ha fatto il punto sulla guerra tra Russia e Ucraina, dicendo tutto (e il contrario di tutto). L’uomo al comando degli Stati Uniti come al solito non si è fatto remore nell’esprimere i propri pensieri. Così, dopo una lunga telefonata con Putin e un ulteriore colloquio di un’ora con Zelensky, ha cercato di dipingere un quadro in cui la fine del conflitto sembra possibile. 🔗cityrumors.it

Zelensky, 'la pace ma senza regalare territori a Putin' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto di non "regalare" alcun territorio al suo omologo russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra, mentre Washington sembra stia valutando la possib ... 🔗ansa.it

Trump e Zelensky, ai funerali del Papa scatta la «pax vaticana»: controproposte, risposte e richieste per la pace in Ucraina - In Vaticano, sotto il cielo cupo che avvolgeva i funerali di Papa Francesco, tra corone di fiori e diplomatici in abito scuro, si sono incontrati due uomini che potrebbero cambiare il ... 🔗leggo.it

Il vertice segreto Trump-Zelensky e la pace che piace a Mosca. Il Cremlino: «Molte posizioni coincidenti con gli Usa» - Doveva essere solo un incontro simbolico, è diventato il primo vero snodo di una possibile tregua. Dietro le strette di mano e i sorrisi diplomatici, il faccia a faccia di ieri a Roma ... 🔗ilmattino.it