Garante Privacy | diritto di opposizione all' uso dati personali da Meta per IA

dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l'addestramento dell'IA di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società". Lo ricorda il Garante Privacy, sottolineando che "l'opposizione, se esercitata entro fine maggio, permette di sottrarre all'addestramento dell'IA di Meta tutte le informazioni personali". In caso di mancata opposizione, Meta "utilizzerà tutti i predetti dati per l'addestramento delle proprie intelligenze artificiali".Il Garante invita il pubblico a "informarsi circa le conseguenze e gli effetti dell'eventuale utilizzo dei propri dati personali per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e a esercitare i propri diritti in maniera libera e consapevole. 🔗 Quotidiano.net - Garante Privacy: diritto di opposizione all'uso dati personali da Meta per IA "Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cuipossono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno ildi opporsi al trattamento dei propriper l'addestramento dell'IA di, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società". Lo ricorda il, sottolineando che "l', se esercitata entro fine maggio, permette di sottrarre all'addestramento dell'IA ditutte le informazioni". In caso di mancata"utilizzerà tutti i predettiper l'addestramento delle proprie intelligenze artificiali".Ilinvita il pubblico a "informarsi circa le conseguenze e gli effetti dell'eventuale utilizzo dei propriper l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e a esercitare i propri diritti in maniera libera e consapevole. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Fratelli di chat” e la nota del Garante, la posizione del Fatto Quotidiano: “Selezione di testi guidata da diritto di cronaca e interesse pubblico” - La Società Editoriale Il Fatto SPA ha ricevuto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 febbraio 2025, avente ad oggetto le chat, pubblicate nel libro Fratelli di chat a firma del nostro giornalista Giacomo Salvini. Il provvedimento è stato adottato, si legge, “a seguito delle doglianze pervenute”, alle “molteplici istanze, anche nella forma di reclami, pervenute all’Autorità da parte anche dagli interessati, ivi compresi taluni parlamentari”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altolà del Garante della Privacy al “Fatto”: avvertimento formale e istruttoria in corso - Il Garante della privacy ha inviato un avvertimento formale alla società che edita il Fatto Quotidiano in merito alle chat private di FdI pubblicate sul giornale e finite anche al centro di un libro. L’altolà del Garante della Privacy al Fatto Quotidiano Nel richiamo indirizzato alla Società editoriale Il Fatto Spa, il Garante elenca tutta una serie di norme e principi che potrebbero essere stati violati con quella pubblicazione. 🔗secoloditalia.it

Bimbi mai nati, il Garante della Privacy sanziona il Comune di Brescia - Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto al Comune di Brescia una sanzione amministrativa di 10mila euro per il trattamento illecito dei dati personali relativi alle sepolture dei feti e alla gestione del portale online dei servizi cimiteriali. La vicenda, emersa da un’indagine... 🔗bresciatoday.it

Cosa riportano altre fonti

GARANTE PRIVACY * INTELLIGENZA ARTIFICIALE / FACEBOOK - INSTAGRAM: «DA FINE MAGGIO META ADDESTRERÀ I SUOI SISTEMI, UTILIZZANDO I DATI DEGLI UTENTI CHE NON SI SARANNO OPPOSTI; Garante Privacy avverte Gedi: l’accordo con ChatGPT può violare milioni di diritti; Fascicolo sanitario elettronico: il Garante riapre i termini per l’opposizione ai dati pregressi; Il Garante Privacy avverte Gedi: attenzione a vendere i dati personali a OpenAI per l’addestramento degli algoritmi dell’intelligenza artificial. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Garante Privacy, da fine maggio Meta userà dati personali per IA - ROMA, 29 APR – “Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi al trattam ... 🔗lasicilia.it

Meta pronta a usare i dati degli utenti social per addestrare l’AI. Il Garante: «Ecco cosa fare» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Come opporsi all’uso che l’AI di Meta può fare dei tuoi dati - Da fine maggio Meta addestrerà i suoi sistemi utilizzando i dati personali degli utenti che non si saranno opposti. Il diritto di opposizione è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di IA ... 🔗encanta.it