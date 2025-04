Funerale di Gentilini tutta la Lega per l' ultimo saluto al sindaco sceriffo

Funerale numerosi politici padovani tra cui il segretario regionale del partito, il parlamentare Alberto Stefani, i sottosegretari Andrea Ostellari e Massimo Bitonci, il consigliere regionale Roberto Marcato, insieme a tanti militanti e cittadini di Treviso che hanno gremito la chiesa di San. 🔗 Padovaoggi.it - Funerale di Gentilini, tutta la Lega per l'ultimo saluto al sindaco sceriffo Alnumerosi politici padovani tra cui il segretario regionale del partito, il parlamentare Alberto Stefani, i sottosegretari Andrea Ostellari e Massimo Bitonci, il consigliere regionale Roberto Marcato, insieme a tanti militanti e cittadini di Treviso che hanno gremito la chiesa di San. 🔗 Padovaoggi.it

Morto Giancarlo Gentilini, Zaia: “Un modello per generazioni di amministratori in tutta Italia” - TREVISO – “Giancarlo amava definirsi “un alpino, un sindaco, un trevigiano”. Era un uomo delle istituzioni che ha saputo intercettare i sentimenti della gente, del suo “popolo”, cui ha donato una città-gioiello”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (foto), a proposito della morte di Giancarlo Gentilini, da lui definito “un modello per generazioni di amministratori in tutta Italia. Ha fatto la storia di Treviso, era per tutti una bandiera. 🔗lopinionista.it

Funerale di Gentilini, tutta la Lega per l'ultimo saluto al sindaco sceriffo - Al funerale numerosi politici padovani tra cui il segretario regionale del partito, il parlamentare Alberto Stefani, i sottosegretari Andrea Ostellari e Massimo Bitonci, il consigliere regionale Rober ... 🔗padovaoggi.it

Giancarlo Gentilini, l'ultimo abbraccio. Presenti il vicepremier Salvi e Nordio - Prima la chiusura della camera ardente del popolarissimo ex sindaco, amato e discusso al contempo. Poi il corteo funebre in direzione della Chiesa di San Nicolò. Tanti i cittadini che hanno voluto ren ... 🔗rainews.it

Gentilini, l'omaggio di cittadini e politici: il corteo, la (seconda) camera ardente a Ca’ Sugana e i funerali nel pomeriggio - TREVISO - Una folla silenziosa ha sfilato davanti al feretro di Giancarlo Gentilini, composto nella piccola cappella dell’obitorio di Treviso allestito come camera ardente. 🔗ilgazzettino.it