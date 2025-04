Meteo | il Ponte del 1 maggio porta un assaggio d’estate

Padovaoggi.it - Meteo: il Ponte del 1° maggio porta un assaggio d’estate Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sul Veneto, con temperature in deciso aumento.Fino a giovedì tuttavia nelle ore pomeridiane si assisterà alla formazione di annuvolamenti cumuliformi sulla fascia. 🔗 Padovaoggi.it

Sole e caldo quasi estivo per il ponte del 1 maggio su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell'esperto - Caldo torrido e temperature a ridosso dei 30 gradi: dal 30 aprile al 10 maggio, in Campania un'estate ante litteram. Le previsioni del meteorologo Mazzarella.

Arriva l'anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d'estate arriva sull'Italia con l'anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 26 aprile, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo di

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature...

Che tempo farà il ponte dell'1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in ...

Ponte del 1 maggio dal sapore estivo: sole e temperature in aumento fino a 28 gradi. Ma domenica torna il maltempo. Le previsioni - Sole, sole e ancora sole. Le previsioni promettono bene, anzì, meglio di così non si può desiderare. Il meteo sarà in prevalenza stabile su tutta la Penisola con ...

Ponte del 1°maggio sotto il sole. Temperature fino a 30 gradi in Pianura Padana, più miti in Liguria - "Sperimenteremo un vero e proprio anticipo d'estate con temperature più tipiche del mese di giugno e ben sopra le medie del periodo" ...