Trovato morto in carcere David Knezevich l’uomo accusato della scomparsa di Ana Maria Henao

David Knezevich Trovato morto nella sua cella: omicidio o suicidio?

È stato riTrovato senza vita nel carcere federale di Miami David Knezevich, l'uomo d'affari statunitense di 37 anni accusato di aver rapito e ucciso l'ex moglie Ana Maria Henao, ereditiera colombiana scomparsa lo scorso febbraio a Madrid. Il decesso è avvenuto il 28 aprile: secondo quanto riferito dal Federal Bureau of Prisons, si tratterebbe di un probabile suicidio, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. Il legale di Knezevich, Jayne Weintraub, ha chiesto un'indagine "approfondita e trasparente".

Il corpo è stato Trovato nella sua cella durante i controlli di routine. Il personale carcerario ha tentato una rianimazione immediata, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare.

David Knezevich trovato morto in carcere: accusato dell'omicidio della moglie Ana Maria Henao - E' stato trovato morto in carcere David Knezevich, 37 anni, l'uomo d'affari americano accusato di aver rapito e ucciso in Spagna la moglie da cui era separato, l'ereditiera statunitense di origini colombiane Ana Maria Henao, 40 anni. Le ricerche della donna si erano estese anche in Veneto, nei pressi di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. A riferire della morte - riporta la Cnn citando l'Associated Press - è stato ieri il suo avvocato difensore, Jayne Weintraub, precisando che l'uomo è stato trovato morto nella sua cella, senza fornire altri particolari. 🔗quotidiano.net

È stato trovato morto in carcere David Knezevich, 37 anni, l'uomo d'affari statunitense accusato del rapimento e dell'omicidio dell'ex moglie Ana Maria Henao, 40 anni, ereditiera americana di origini colombiane. L'uomo era detenuto negli Stati Uniti in attesa di processo dopo essere stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella misteriosa sparizione avvenuta a Madrid, in Spagna.

