Finta aggressione fascista Bucci | Regione pronta a costituirsi parte civile per i danni d' immagine

Bucci ha dichiarato in consiglio regionale che Regione Liguria è pronta a costituirsi parte civile per la richiesta di danni di immagine in un eventuale processo penale che dovesse scaturire dalle indagini per simulazione di reato verso il sindacalista della Cgil di Genova che aveva. 🔗 Genovatoday.it - Finta aggressione fascista, Bucci: "Regione pronta a costituirsi parte civile per i danni d'immagine" Marcoha dichiarato in consiglio regionale cheLiguria èper la richiesta didiin un eventuale processo penale che dovesse scaturire dalle indagini per simulazione di reato verso il sindacalista della Cgil di Genova che aveva. 🔗 Genovatoday.it

Genova, si era inventato aggressione fascista e la sinistra era andata in piazza, Cgil sospende sindacalista - Il segretario provinciale della Fillea davanti al pm ha ammesso la bugia: "Non sono mai stato picchiato". Adesso è indagato per simulazione di reato È entrato in Procura a Genova come persona informata sui fatti, quando è uscito il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati. Fabi 🔗ilgiornaleditalia.it

L’aggressione fascista? Un’invenzione. E il sindacalista Cgil finisce sotto accusa per simulazione di reato - Fabiano Mura è indagato per simulazione di reato: ha ammesso di essersi inventato l’aggressione fascista a Sestri Ponente. Resta il giallo sulla dinamica e sulle motivazioni 🔗ilsecoloxix.it

Sindacalista denuncia aggressione fascista a Sestri, ma spuntano incongruenze dalle indagini - I primi riscontri della Digos sollevano dubbi rispetto ad orari e movimenti raccontati nella denuncia dal segretario della Fillea Cgil. Cruciali le telecamere della zona 🔗ilsecoloxix.it

