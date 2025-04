I nuovi basici del guardaroba estivo? Sono i top bralette i bustier e gli slip dress bordati di pizzo romantico Nei colori must di stagione

nuovi basici imprescindibili: il top in pizzo e l'abito sottoveste. Sensuali e leggeri, sussurrano un'eleganza mai scontata. In cui il richiamo all'universo della lingerie a vista, trasforma in look da giorno e da sera capi boudoir con giochi di trasparenze. Lingerie a vista: 5 idee discrete per svelarla in primavera X Dopo stagioni dominate da silhouette minimal e tessuti tecnici, ritorna l'estetica romantica e provocatoria al tempo stesso.

Arriva il mese delle vacanze di Pasqua e dei ponti lunghi, urge un recap dei nuovi must primaverili. Tra collab esclusive, capi sostenibili e accessori che svoltano il guardaroba - Nel mese delle vacanze pasquali – e dei primi ponti lunghi – il guardaroba deve essere pronto a dischiudersi per realizzare in un lampo e con facilità gli outfit mid season perfetti. Seguendo il fil rouge di uno stile elegantemente versatile e sostenibile, pronto a ogni evenienza, ecco le ultimissime idee shopping da segnarsi nella wishlist di Aprile 2025. Lo stile vintage sostenibile di Alcott Si chiama Alcott Vintage il nuovo progetto di Alcott votato alla moda circolare e un consumo piu? consapevole. 🔗iodonna.it

David Beckham ha creato il perfetto guardaroba estivo insieme a Boss - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non tutti i marchi di moda possono vantare la collaborazione con un'icona come David Beckham. Ma questo è il caso di Boss, che la scorsa estate ha ingaggiato l'ex stella del calcio per incarnare le ultime collezioni del marchio, collaborando anche nella parte creativa. 🔗gqitalia.it

