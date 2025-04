Ubriaca al volante rifiuta di sottoporsi all' etilometro | denunciata

Ancora due ubriachi al volante intercettati dai carabinieri. Nel corso del fine settimana tra il 26 e il 27 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Abano Terme, hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare la delittuosità che vede coinvolti i.

Piombino, si schianta con l'auto contro le vetture in sosta e rifiuta di sottoporsi a test antidroga: denunciata - Ha provocato un incidente stradale e successivamente si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Azioni che hanno comportato per una donna una denuncia e anche una multa in quanto non aveva la patente di guida al seguito. Nei... 🔗livornotoday.it

Incidente in via Umberto Giordano, ubriaca al volante si schianta contro 5 auto e le distrugge - Avrebbe perso il controllo del mezzo prima di schiantarsi contro cinque macchine parcheggiate. È successo ieri sera in via Umberto Giordano dove un'automobilista di 44 anni (F. T. le sue iniziali), alla guida di una Ford Ka+, si è resa protagonista di un incidente senza feriti ma che ha... 🔗palermotoday.it

Rifiuta di sottoporsi all'alcoltest e aggredisce i poliziotti, pregiudicato arrestato - La polizia ha arrestato un 35enne, originario di Mazzarino, trovato ubriaco alla guida della sua auto. L’uomo stava cercando di accedere al porto attraverso i varchi riservati di via Dusmet ed è stato bloccato dal personale di vigilanza. Non appena gli si sono avvicinati per chiedere di esibire i... 🔗cataniatoday.it

Ubriaca al volante, rifiuta di sottoporsi all'etilometro: denunciata - Nella notte tra il 26 e il 27 aprile i carabinieri della Compagnia di Abano hanno effettuato un pattuglione che oltre alla città termale ha coinvolto Albignasego e Monselice. Oltre all'automobilista d ... 🔗padovaoggi.it