Napoli ecco quando Buongiorno può rientrare | la previsione

ecco quando potrebbe tornare a disposizione Alessandro Buongiorno: il Napoli attende con ansia. Il Napoli di Antonio Conte è da solo al comando della classifica. Gli azzurri, dopo l'ultimo turno di campionato, hanno infatti tre punti di vantaggio sull'Inter di Simone Inzaghi.Dopo la gara vinta domenica scorsa contro il Torino, dunque, il Napoli è atteso dalla trasferta di sabato sera dello Stadio Via del Mare contro il Lecce. Tuttavia, in attesa della gara contro i salentini, in casa azzurra bisogna segnalare una brutta mazzata per Antonio Conte.Napoli, ecco quando Conte potrebbe riavere Buongiorno: la diagnosiIl Napoli, infatti, ha comunicato che Alessandro Buongiorno ha riportato nel match contro il Torino una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Con questa diagnosi, dunque, il difensore centrale resterà fermo almeno per una ventina di giorni.

Marcolin avverte: «Napoli Inter? Ecco perché può sorridere a Conte» - di RedazioneDario Marcolin si è espresso sul momento delle due rivali scudetto Napoli Inter: le dichiarazioni sulle due sfidanti Le parole di Dario Marcolin, a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli verso la sfida tra Napoli e Inter: le dichiarazioni. LE PAROLE – «La partita di sabato ti può rimettere in pista, le ultime sette giornate di campionato possono essere favorevoli al Napoli. La sfida di sabato contro l’Inter può valere una stagione, occhio anche all’Atalanta che potrebbe essere lì in agguato. 🔗internews24.com

Conte, Palmeri svela il clamoroso retroscena: può lasciare Napoli, ecco i due club in lista - di RedazioneConte, Tancredi Palmeri svela un super retroscena sull’ex Inter, potrebbe lasciare il Napoli in questo caso, i due club su di lui… Tancredi Palmeri svela un retroscena particolare su Antonio Conte nel suo editoriale per Sportitalia. Vediamo un breve passaggio, cosa scrive sull’ex Inter: TANCREDI PALMERI SU ANTONIO CONTE – «Antonio Conte non sarebbe più così sicuro di restare al Napoli in futuro. 🔗internews24.com

DIRETTA | Napoli-Milan, Conceicao: “Purtroppo Ibra non può giocare. Ecco l’obiettivo” LIVE - Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri affronteranno domani, per la trentesima giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte. DIRETTA | Napoli-Milan, la conferenza di Conceicao – Calciomercato.itIl tecnico portoghese potrà contare su tutta la rosa, a parte l’infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah, ma mercoledì c’è un derby di Coppa Italia, che non può certo essere ignorato. 🔗calciomercato.it

