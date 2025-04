Lara Leito la nuova fidanzata di Jannik Sinner in vacanza in Africa

Lara Leito resta impassibile mentre tre scimmie le saltano in testa, armeggiano con i capelli e si prendono il titolo di suoi nuovi parrucchieri. Lei le asseconda con calma, come se fosse del tutto normale farsi acconciare da una banda di primati. 🔗 Panorama.it - Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner in vacanza in Africa Il sorriso si intuisce anche sotto la mascherina, ma sono gli occhi a fare tutto il lavoro.resta impassibile mentre tre scimmie le saltano in testa, armeggiano con i capelli e si prendono il titolo di suoi nuovi parrucchieri. Lei le asseconda con calma, come se fosse del tutto normale farsi acconciare da una banda di primati. 🔗 Panorama.it

Cosa riportano altre fonti

Jannik Sinner, la nuova fidanzata è Lara Leito. Scopri chi è - Fotografata al fianco di Jannik Sinner, tra abbracci e sguardi complici, Lara Leito è finita al centro della cronaca rosa. La presunta coppia si troverebbe a Monte Carlo, dove il campione di tennis vive e si allena. Ma quello che tutti si chiedono è: chi è Lara Leito? Elegante, riservata, cosmopolita, la modella russa è abituata ai riflettori, ma ha sempre scelto di viverli con riservatezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) L’infanzia e la carriera da modella Nata in Russia il 5 gennaio 1994, Lara ... 🔗panorama.it

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner: modella russa di 31 anni, è l’ex di Adrien Brody - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Classe 1994, ha 31 anni e nella vita fa la modella. Nel suo passato due relazioni importanti con Oliver Martinez e Adrien Brody.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Beccato Jannik Sinner con la stupenda Lara Leito, chi è la nuova fidanzata - Il settimanale Chi ha beccato Jannik Sinner in compagnia di Lara Leito, modella russa 31enne con la quale pare che lo sportivo faccia coppia ormai da un po’. Secondo quanto riportato dal magazine, la modella era presente durante gli allenamenti a Montecarlo del numero uno del mondo. Dal 13 aprile Jannik ha ripreso gli allenamenti nei circoli affiliati e con tennisti professionisti. Nel Principato il tennista azzurro è tornato in campo per preparare il rientro in campo. 🔗metropolitanmagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Jannik Sinner con la modella russa Lara Leito, ex di Adrien Brody di The Brutalist: nuovo amore per il tennista?; Jannik Sinner, Lara Leito è la nuova fidanzata: la modella russa (7 anni più grande) è l'ex di Adrien Brody; Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner: modella russa di 31 anni, è l'ex di Adrien Brody; Jannik Sinner e Lara Leito: il tennista e la modella russa paparazzati insieme a Montecarlo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner: modella russa di 31 anni, è l’ex di Adrien Brody - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Dopo la fine della relazione con la collega Anna Kalinskaja, il campione di tennis ha ritrovato l'amore al fianco della modella russa. Lara Leito ha ... 🔗fanpage.it

Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Sinner: modella russa, ha 7 anni più grande ed è la ex di Adrien Brody - Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Nel periodo lontano dal tennis, causa squalifica per il caso Clostebol, ha avuto modo di allenarsi ... 🔗msn.com

Jannik Sinner paparazzato con la modella Lara Leito: una nuova fidanzata per il tennista? - ?Jannik Sinner è al centro del gossip per una presunta nuova relazione con la modella russa Lara Leito. Secondo quanto riportato dai media, la coppia ... 🔗alfemminile.com