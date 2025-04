Elezioni a Genova arriva il generale Vannacci

Genova e continuano ad arrivare i big della politica nazionale. Sabato 3 maggio è stata annunciata la presenza in città del generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega.Tappe nel centro storico. 🔗 Genovatoday.it - Elezioni, a Genova arriva il generale Vannacci Si entra nel vivo della campagna elettorale che porterà all'elezione del nuovo sindaco die continuano adre i big della politica nazionale. Sabato 3 maggio è stata annunciata la presenza in città delRoberto, europarlamentare della Lega.Tappe nel centro storico. 🔗 Genovatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni comunali: a Genova arriva Elly Schlein a sostegno di Silvia Salis - Si scaldano i motori e arrivano i primi 'big' nazionali in città. Lunedì 31 marzo è stata annunciata la presenza della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Genova. Alle ore 18, infatti, è previsto un incontro pubblico in piazza Baracca a Sestri Ponente con la candidata della... 🔗genovatoday.it

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Chi è Silvia Salis, candidata di Pd e M5S alle elezioni comunali di Genova: vicepresidente Coni ed ex martellista olimpica - La candidatura è stata proposta dal Pd e ha ricevuto l'appoggio degli altri partiti di sinistra, oltre a quello del M5S Silvia Salis è la candidata del centrosinistra per le elezioni comunali di Genova, previste per la prossima primavera. La Salis è stata candidata dal Pd, nel tentativo di me 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni, a Genova arriva il generale Vannacci; La campagna elettorale di Genova diventa nerd: arriva un collettivo tra IA, meme e cultura pop; Elezioni comunali, a sostegno di Piciocchi arriva Salvini; Bucci: Uniti si vince. Critiche a sinistra sulle alleanze, ma Schlein celebra il risultato del PD. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni, a Genova arriva il generale Vannacci - L'europarlamentare della Lega farà tappa nel centro storico e a Sampierdarena, terrà un comizio in piazza Settembrini ... 🔗genovatoday.it

Salvini a Euroflora. Sulle elezioni: “Bucci e Piciocchi hanno fatto un gran lavoro”. In serata al Teatro della Gioventù - Matteo Salvini, in visita a Euroflora, ha parlato delle prossime elezioni a Genova: “Squadra che vince non si cambia, il centrodestra e la Lega hanno fatto un ... 🔗ilsecoloxix.it

Elezioni Genova: tutte le liste e i candidati a sostegno di Pietro Piciocchi sindaco - E' scaduto ufficialmente alle ore 12 di sabato 26 aprile il termine di presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali a Genova e in altri quattro comuni della Liguria, voto che si terrà d ... 🔗primocanale.it