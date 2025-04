Padovaoggi.it - Appe premia i venti maestri dell'accoglienza padovani: l'elenco

La qualitàsi costruisce con gesti quotidiani, attenzione ai dettagli e passione per il proprio lavoro. Per riconoscere il valoree persone che incarnano questi principi, l’- Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova ha istituito per la prima volta il premio. 🔗 Padovaoggi.it