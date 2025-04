Omicidio Santo Romano 18 anni e 8 mesi al killer minorenne La madre della vittima | La giustizia ha fallito

Omicidio di Santo Romano, l’assassino 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere il 17enne – reo confesso – che nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) uccise a colpi di pistola il 19enne Santo Romano dopo una lite per una scarpa sporcata. Il processo si è svolto con il rito abbreviato: il pm Ettore La Ragione aveva chiesto 17 anni di reclusione. Urla di contestazione contro la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli da parte della folla di familiari e amici della vittima. 🔗lettera43.it

Omicidio Santo Romano: condanna a 18 anni e 8 mesi per il minorenne imputato. La rabbia dei parenti della vittima: “La giustizia ha fallito” - La madre della vittima: “La giustizia ha fallito” La sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli Condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per il ragazzo di 17 anni ritenuto colpevole dell’omicidio di Santo Romano, (nella foto d’apertura) il giovane di 19 anni ucciso tra l’1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli.L’aggressione, nata da un litigio per una scarpa sporcata, si è trasformata in una tragedia che ha scosso l’intera comunità. 🔗dayitalianews.com

