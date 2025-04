Enit a Dubai | Aumento del 21% degli arrivi in Italia dal Medio Oriente rispetto al 2024

Enit, presente all’Arabian Travel Market (Atm) di Dubai - fiera di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente (comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno) - stima che nel 2025 l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno scorso.Nel dettaglio, per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti sono 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al 2024. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita. 🔗 , presente all’Arabian Travel Market (Atm) di- fiera di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in(comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno) - stima che nel 2025 l’totalizzi 964.440dai mercati del, con una crescita complessiva del +21,1%all’anno scorso.Nel dettaglio, per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’) gliprevisti sono 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16%al. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita. 🔗 Liberoquotidiano.it

