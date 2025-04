Muraglione pericolante chiuso un tratto di strada

Muraglione pericolante in un tratto di strada molto stretto. Siamo in Albaro, sopra corso Italia e via Rosselli, lo stop è scattato poco dopo le ore 15 di martedì 29 aprile 2025. La polizia locale, tramite il canale. 🔗 Genovatoday.it - Muraglione pericolante, chiuso un tratto di strada Circolazione interdetta in via San Nazaro, tra i civici 36 e 38 per unin undimolto stretto. Siamo in Albaro, sopra corso Italia e via Rosselli, lo stop è scattato poco dopo le ore 15 di martedì 29 aprile 2025. La polizia locale, tramite il canale. 🔗 Genovatoday.it

