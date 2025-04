‘Tennis and Friends’ sabato 3 maggio torna evento per salute e prevenzione

salute, sport, solidarietà e spettacolo saranno gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione di Tennis and Friends – salute e Sport, che partirà sabato 3 maggio dalla Grand Stand Arena del Foro Italico. A pochi giorni dall’avvio degli Internazionali BNL d’Italia e in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, la . 🔗 (Adnkronos) –, sport, solidarietà e spettacolo saranno gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione di Tennis and Friends –e Sport, che partiràdalla Grand Stand Arena del Foro Italico. A pochi giorni dall’avvio degli Internazionali BNL d’Italia e in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, la . 🔗 Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tennis and Friends, sport e prevenzione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia - L’evidenza scientifica parla chiaro: svolgere una regolare attività fisica favorisce uno stile di vita sano, lo sport è un investimento in salute e benessere che porta benefici a lungo termine, migliora la qualità della vita, riduce il rischio di sviluppare malattie croniche e concorre a limitare i fattori di rischio. Prevenzione e promozione dell’attività sportiva […] The post Tennis and Friends, sport e prevenzione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends - La XV edizione al via sabato 3 maggio al Foro Italico in occasione degli Internazionali Bnl d'Italia Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Lo sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione 🔗ilgiornaleditalia.it

Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends - (Adnkronos) – Lo sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione dell'iniziativa, che prenderà il via sabato 3 maggio al Foro Italico. A pochi giorni dall'avvio degli Internazionali Bnl d'Italia, in collaborazione con la Federazione italiana tennis e padel, […] L'articolo Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Tennis & Friends, al Foro Italico la Prevenzione è giovane; Tennis and Friends – Salute e Sport, programma di visite gratuite durante gli IBI; Sito Istituzionale | Sport e Salute, al Foto Italico torna Tennis & Friends; Torino si tinge di sport e salute: nel week-end in piazza Castello c'è Tennis & Friends. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online