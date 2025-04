Calciomercato Juve i bianconeri tornano in corsa per quell’obiettivo in attacco! La ritirata del Manchester United può rilanciare pesantemente Giuntoli

Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli può tornare a sperare per quell'attaccante: il Manchester United si defila e lascia campo libero?Come riportato da Football Insider, il Manchester United potrebbe optare per una ritirata nei confronti di Victor Osimhen, il grande obiettivo del Calciomercato Juve per la prossima stagione.I Red Devils, infatti, sarebbero prossimi ad acquisire il cartellino di Viktor Gyokeres, bomber svedese dello Sporting Lisbona. Questa prospettiva cancellerebbe il nome del nigeriano di proprietà del Napoli dalla lista degli obiettivi. Si potrebbe così defilare una pretendente piuttosto importante nella corsa al centravanti del Galatasaray.

