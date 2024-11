Sport.quotidiano.net - L’extraterrestre Sinner è atterrato in finale

Ruud, frequentatore quasi sottotraccia di finali Slam, poco appariscente, ma con tanta sostanza dietro. E, il ragazzo diventato l’alieno del tennis dei tempi moderni lo sa: prenota il campo per un’ora, si esibisce nella migliore partita mai giocata a Torino, sfora di 9 minuti e si guadagna lacon un sonoro 6-1, 6-2. Casper non è certo un avversario qualunque, anzi, è un bravo ragazzo, e ha già assaporato l’effetto che fa trovarsi a un passo dal titolo delle Atp Finals. Nel 2022 si è arreso solo a Djokovic, lo stesso che lo ha sconfitto poi un anno dopo all’ultimo atto del Roland Garros. Masi dimostra decisamente di un altro pianeta. Ora, nel destino di Jannik c’è nuovamente Taylor Fritz, battuto inagli Us Open, e sconfitto (nella partita più dura del torneo) qui a Torino al round robin.