Bergamonews.it - Frontale tra auto e moto a Pedrengo: gravemente ferito un 57enne

. Un centauro di 57 anni è rimastoin seguito ad uno incidente con un’che si è verificato in via Piave, nei pressi del ponte sul Serio che collega Gorle e, poco dopo le 12:20 di domenica (17 novembre). La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine: da una prima ricostruzione, sembra che l’incidente sia stato unche ha coinvolto ladi grossa cilindrata e una Fiat 500L blu.Ad avere la peggio l’uomo in sella alciclo, che è stato intubato e trasportato in ambulanza in codice rosso. Sul posto sono intervenute duemediche e i carabinieri di Bergamo.