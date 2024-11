Inter-news.it - Chiellini sicuro: «Thuram? Con lui l’Inter ha fatto una cosa, spiego!»

si esprime su Marcusdel. L’ex giocatore spiega le qualità del giocatore francese, che ha migliorato l’attacco nerazzurro.GIOVAMENTO – Giorgio, intervenuto ai canali della FIGC, ha parlato dell’attacco della Francia, che sta giocando contro l’Italia. L’ex difensore della Juventus si esprime su Marcus, allargando il suo discorso sul: «Ha due squadre, Mbappé sposta gli equilibri, ma i calciatori sono forti in tutti i reparti. Davanti hanno tanta qualità.? Essendo un ex esterno dà molta profondità, svaria e dà meno riferimenti rispetto a Lukaku o Dzeko. Con luiha allungato molto il campo, ha uno sbocco in più».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? Con luihauna!»)© Inter-News.