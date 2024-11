Gaeta.it - Arrestato un 54enne dopo tentata rapina e evasione da San Patrignano

Facebook WhatsAppTwitter Un uomo di 54 anni, originario della provincia di Napoli, è statodai Carabinieri di Casertaun tentativo diavvenuto nel pomeriggio di ieri. L’individuo era ai domiciliari presso la comunità di recupero Sane ha deciso di allontanarsi, avviando un’azione violenta e rischiosa. Questo episodio non solo pone in evidenza la fragilità del sistema di controllo per i detenuti in regime di arresti domiciliari, ma mette anche in luce il problema della recidiva e della criminalità legata alle sostanze stupefacenti.L’dalla comunità di SanNella prima mattinata di ieri, ilha lasciato la comunità di San, dove era inserito per affrontare percorsi di recupero da tossicodipendenza. L’uomo era già in una situazione legale difficile, condannato precedentemente pere detenzione di sostanze stupefacenti.