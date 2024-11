Ilrestodelcarlino.it - Operai tra speranze e timori: "L’azienda prende solo tempo". Madre cerca lavoro in corsia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ giovedì 17 ottobre, il giovedì nero della Berco. Nella mattinata vengono annunciati a sorpresa 480 licenziamenti, gliescono dallo stabilimento, si radunano in strada. Appena qualche giorno dopo quella che rappresenta la prima mazzata, 77 dipendenti della Tollok, siamo a Masi Torello, vengono mandati a casa con una mail. Domenica sarà trascorso un mese, un mese di battaglie, cortei, assemblee, in trasferta sulla corriera a Bologna per manifestare davanti alla Regione, fino all’altra sera quando dopo un incontro con il governo arriva la fumata bianca. I 480 licenziamenti vengono ritirati. Lisa Zappaterra, 45 anni, oltre vent’anni d’anzianità neldi Copparo, era davanti ai cancelli della Berco dove lavora anche il marito Enrico Bega quel maledetto giovedì. "Sì, hanno ritirato i licenziamenti ma la sensazione che abbiamo è che non sia finita proprio per niente – dice –.