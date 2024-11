Oasport.it - LIVE Zverev-Fritz 3-6, 6-3, 5-6 ATP Finals 2024 in DIRETTA: si arriverà al tie-break decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUUD DALLE 20.305-6 Respira, si assicura il tie-.40-15 Fuori anche questo rovescio.30-15 In rete il rovescio di.15-15 Sbaglia il cambio lungoriga di rovescio.15-0 Servizio vincente.5-5 Non trema stavolta, altro dritto vincente. Che match!40-15 Vincente sulla riga (o quantomeno a pizzicarla) il dritto di.30-15 Prima vincente.15-15 Si è salvato per miracolo. Aveva attaccato ma non è sceso del tutto a rete, la demi-volèe da metà campo è risultata però abbastanza profonda da dargli il punto.0-15 Lungo di nulla il rovescio lungoriga di.4-5 Ace (15°). Che match!40-30 Gravissimo errore di dritto del tedesco. Aveva risposto, tanto rammarico per lui.30-30 Gratuito di rovescio, si riapre il gioco!30-15 Lungo il dritto inside in di