Nonna rischia l'arresto in aereo perché non vuole pagare 11 Euro per un panino

I piccoli imprevisti a bordo di unpossono trasformarsi in episodi surreali, e unabritannica di 79 anni ne è diventata protagonista. Il motivo? Si è rifiutata di11per unal tonno. Il rifiuto ha provocato un confronto acceso con l’equipaggio e, infine, un intervento delle autorità che definire sproporzionato è davvero riduttivo.IlincriminatoL’episodio si è verificato il 3 novembre su un volo Jet2 da Londra alla Turchia. Lily Field, la protagonista della vicenda, era in viaggio con sua figlia quando ha ordinato un. Secondo il suo racconto al Sun, ilera “freddo, inzuppato e immangiabile”. Eppure al momento diil conto le hanno domandato 11. La vivace signora si è rifiutata di: “Non potevo credere che mi stessero chiedendo quella cifra per undel genere“, ha dichiarato.