Ilprimatonazionale.it - Il St. Pauli silenzia X: è una macchina dell’odio. Ma i suoi tifosi…

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 15 nov – Per il filosofo comunista Jean-Paul Sartre il calcio avrebbe rappresentato una metafora della vita. Secondo Pier Paolo Pasolini – scrittore politicamente meno etichettabile, o comunque decisamente più trasversale del francese – il pallone, tra rito ed evasione, sarebbe “l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo”. Di sicuro, e forse meno poeticamente, è una cartina di tornasole della società. “Io coi fascisti non parlo”, lo diceva mezzo secolo fa Berlinguer. Oggi nell’era dei social, gli antifascisti per i quali tutto potenzialmente si può trasformare nel loro incubo (e quindi nulla lo diventa realmente) fanno la resistenza – sì, fa già ridere così ma perseveriamo – abbandonando in massa X, il social di Elon Musk. Ecco, tra i partigiani del virtuale c’è pure il St., polisportiva tedesca che nella sua sezione “a undici” milita in Bundesliga.