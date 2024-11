Quotidiano.net - Cna, semplificare Transizione 5.0 e riordino bonus casa

"È necessario5.0 e avviare un tavolo per ildei". È l'appello lanciato dal presidente della Cna, Dario Costantini, nel corso dell'assemblea annuale, dove ha ricordato che la confederazione è stata "una delle rare voci a sostenere l'intenzione del governo di modificare il Pnrr". "5.0 - ha sottolineato - incorpora il nostro progetto per favorire l'autoproduzione di energia" ma "occorre renderla più agevole e più longeva perché 18 pratiche burocratiche sono troppe per una piccola impresa". Inoltre Cna attende "la messa a terra dei 300 milioni di euro a fondo perduto previsti da Repower EU per sostenere l'autoproduzione delle piccole imprese". Costantini ha poi indicato l'esigenza di aprire un tavolo di confronto per ildeisottolineando l'impatto sull'economia e sull'ambiente.