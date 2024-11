Abruzzo24ore.tv - Weekend di Pioggia e Sole: Cambiamenti Meteo e Impatti su Italia

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Ildelprevede una partenza stabile, ma domenica segnerà un cambiamento con piogge sul versante tirrenico e un miglioramento altrove. Ilininizierà sotto i segni della stabilità atmosferica, grazie all’arrivo dell’anticiclone proveniente dall’Europa occidentale. Tuttavia, già nella giornata di domenica, i primi segnali di un cambiamentosaranno visibili, con un graduale peggioramento, soprattutto lungo il versante tirrenico. Situazione: Un vortice ciclonico, che nelle ultime ore ha interessato l'alto Adriatico, si sposterà rapidamente verso sud, continuando a influenzare il tempo sulle regioni meridionali anche nella giornata di venerdì. In queste aree, in particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, si prevede qualcheche tenderà a diminuire nel corso della giornata.