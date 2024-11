Rifuti in Toscana cresce la differenziata +07% e cala la produzione di quelli urbani -1%

Lanazione.it - Rifuti, in Toscana cresce la differenziata (+0,7%) e cala la produzione di quelli urbani (-1%)

Firenze, 14 novembre 2024 – Buone notizie sul fronte dei rifiuti in: nel 2023 la raccoltaha raggiunto il 66,64%,rispetto all'anno precedente; calo invece dell'1% per ladi rifiuti, a quota 2,15 milioni di tonnellate. A rendere noti i numeri è la Regione, che sottolinea come anche il dato pro capite delladi rifiutisia diminuito di 6,6 kg/abitante passando da 593 a 587 sul 2022. Da segnalare che a scendere è la parte non(quasi 23mila tonnellate in meno rispetto al 2022) mentre la raccoltaè rimasta costante. Tra le province si distingue come più virtuosa Lucca con il 77,48%, seguono Prato con il 71% di(-2,7 punti rispetto al 2022); Massa Carrara con il 69,81% (+ 2,4%); Pisa con il 69,40% (+0,3); Firenze con il 68,11% (-1 punto); Siena con il 63,39% (+3,9); Pistoia con il 63,21% (+1,6); e Livorno con il 61,10% (+1,9).