Quanto può guadagnare massimo un amministratore di condominio

Sono tanti quelli che si chiedonopossaannualmente undiper la gestione di uno stabile: le cifre.L’disvolge un ruolo fondamentale nella gestione di un immobile e, stando astabilito dalla legge, deve essere nominato obbligatoriamente nel caso in cui l’edificio conti oltre più otto condomini, mentre in presenza di un numero inferiore il compito può essere affidato ad uno dei condomini stessi.puòundi(Notizie.com)I condomini sono intesi come titolari del diritto di proprietà, per fare un esempio, se in un edificio sono presenti 10 unità immobiliari appartenenti a sole 3 persone, in questo caso la gestione delpuò essere affidata ad una di quest’ultime, se, invece, sono 9 nove i proprietari bisognerà nominare una figura esterna.