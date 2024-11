Ilgiorno.it - Milano, il rifugio per trenta gatti disabili: “Non sono giochi rotti, amiamoli”

– “Casa Disabilandia è unperche accoglie “gli ultimi degli ultimi“: mici abbandonati dalle loro famiglie perché, dopo incidenti, hanno perso l’autonomia per i bisogni oppurerimasti senza una zampa o hanno altri tipi dità. Purtroppo molti umani in questi casi ricorrono alla soppressione. Ma i nostri micila prova che “si può“. Latà non è una malattia ma una condizione che si può imparare a gestire. Con l’amore”. A raccontarlo è Cristina Casiraghi, responsabile delche ospita 30 felini in via Pietro Della Valle, in zona Crescenzago. “Ogni giorno ricevo 5 o 6 richieste di nuovi ingressi, da tutta Italia. Famiglie che chiamano perché il loro gatto è stato investito e non vogliono più tenerlo. Come se fosse un giocattolo rotto”.