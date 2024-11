Lazza pazzo di gioia è diventato papà | Benvenuto Noah

Leggi su Dayitalianews.com

Lo scorso maggioe la compagna Greta Orsingher con il gender reavel annunciarono il sesso del loro primogenito, un maschietto. Il 13 novembre il cantante èper la prima volta e lo ha annunciato proprio lui con due Storie pubblicate su Instagram.diventa“13-11-2024. 12:08 a.m.all’erede. Welcome” – queste le parole scritte nella Storia Instagram, alla quale ne fa seguito subito un’altra con la scritta: “Scusate ho sbagliato 12:08 p.m.”. Evidentemente per l’euforia e per l’emozioneha riportato l’orario sbagliato, ma poco importa. Ciò che conta è chesiapadre e che il parto sia filato liscio, ma per il momento i neogenitori hanno preferito non condividere alcuno scatto del neonato.I due sin da subito avevano manifestato la loroinfinita per l’arrivo di un bebè nella loro vita.