Atletica Cinque Mulini in tv | data orario e diretta streaming

Leggi su Sportface.it

Domenica 17 novembre andrà in scena la. La 92ª edizione della tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour vedrà il ritorno all’attività agonistica di Nadia Battocletti, dopo l’argento a Parigi nei 10.000 metri. La leggendaria corsa campestre di San Vittore Olona (Milano)sarà per la prima volta collocata in una dimensione autunnale, per venire incontro a una stagione di cross nella quale il momento focale azzurro è divenuto l’Europeo, in programma ad Antalya l’8 dicembre. La corsa scatterà alle ore 09.00 e sarà visibile insu Sportface TV.in tv:SportFace.