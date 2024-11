Lanazione.it - A Salerno l’Use Rosa vince ancora. Quattro trasferte, quattro successi

Dieci punti su dodici a disposizione e capolista insieme alla corazzata Galli San Giovanni, unica finora a batterla. Siamo solo alla sesta giornata, per altro incompleta perché tra mercoledì prossimo e il 27 novembre si devono disputare altre tre gare, ma un primissimo bilancio della stagione delScotti non può che essere positivo. In casa biancorossa, però, la parola d’ordine è "piedi ben saldi per terra", anche se una squadra capace diresuautorizzerebbe a sognare un campionato da protagonista, stando magari fra le prime di quella fascia media dove coach Alessio Cioni ha inserito la sua squadra. Acapitan Ruffini e compagne hanno dimostrato una volta di più che, come spirito di squadra ed amalgama, questo gruppo pare essere del tutto diverso da quello dell’anno scorso.