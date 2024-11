Ilfattoquotidiano.it - Usa, Rubio confermato segretario di stato. Matt Gaetz alla Giustizia, Tulsi Gabbard guiderà l’intelligence

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donald Trump ha nominato il deputatoministro della. Lo annuncia il presidente-eletto su Truth, la piattaforma social di sua proprietà. “è un avvocato talentuoso e tenace, che si è distinto in Congresso per la sua attenzionedisperata necessità di riformare il Dipartimento di. Fra le cose importanti da fare in America c’è quella di mettere fine all’uso del sistema giudiziario come arma”, afferma Trump.Confermata anche la nomina del senatore Marcocomedisarà il primodilatino degli Stati Uniti. “È per me un grande onore – scrive il tycoon – annunciare che il senatore Marco, della Florida, ènominatodi. Marco è un leader molto rispettato e una voce molto potente per la libertà.