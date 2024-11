Thesocialpost.it - Slime ritirato dal commercio, rischio alto per i bambini: “Boro sopra i limiti”

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto didestinato aia causa di un possibilechimico legato all’eccessiva presenza di, sostanza pericolosa se presente in dosi elevate. La segnalazione arriva a seguito di controlli a campione svolti dalla Camera didi Milano Monza Brianza Lodi, nell’ambito del Progetto UE CASP 2024, che si occupa della sorveglianza sui giocattoli presenti sul mercato europeo.Dettagli del prodotto richiamatoIl prodottoè denominato “melma di miele” e proviene da una ditta cinese nella provincia di Guangdong. L’articolo viene esportato in Europa da una società con sede in Irlanda e commercializzato online anche in Italia da una compagnia tedesca con sede a Gelsenkirchen. Loè venduto in vasetti trasparenti da 200 ml e contiene un’ape in plastica come elemento decorativo.